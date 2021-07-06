نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بندة اليوم بالمملكة واستمرار تخفيضات نصف السعر الشهيرة.. شاهدي الأسعار في المقال التالي
عروض هايبر بندة اليوم بالمملكة، تقدم اسواق بنده الكثير من العروض التي تغري الكثير من الناس بالشراء منه، وتلك العروض تخفف العبء المالي على كثير من الناس، كما يقدم عروضًا على جميع المنتجات سواء أكانت طعامًا أم أجهزة الكهربائية، وكثير من الناس يستهلكون البضائع الموجودة في بنده بسبب جودتها وسعرها المنخفض، تحقق بنده نسب ربح عالية جدًا كل عام من هذه العروض، وسوبر ماركت بنده لديه عروض وخصومات تصل في بعض الأحيان إلى نصف سعر بضائع.
عروض هايبر بنده السعودية
شركة أسواق بنده هي احدى الشركات السعودية التي تأسست عام 1978 واندمجت شركة بنده المتحدة مع شركة صافولا من خلال الوصول إلى أكبر عدد من الزوار في عام 2010 وبلغ عدد الزوار حوالي مائة مليون زائر، حصلت شركة بنده على جائزة التميز في تجارة المواد الغذائية في عام 2014، كما حصلت بنده على امتياز العلامة التجارية بصناعة التغذية خلال عام 2013، كما حصلت الشركة أيضاً على العديد من الجوائز الأخرى التي تؤكد صدق الشركة في بيع منتجاتها الخاصة، وهذه الجوائز التي حصلت عليها هي تأكيد على علاقات جيدة مع الشركة.
عروض بنده اليوم
كما تعمل هايبر بندة كثيراً على تقديم العروض والتنزيلات والتي تصل حتى نص الثمن، وهذه التنزيلات تكون بالأعياد وبالمناسبات الرسمية خلال السنة، ويحرص العديد من الناس بالتعامل مع بنده بسبب هذه العروض والتخفيضات التي تقوم بها دوماً، واليكن بعض عروض شهر يوليو 2021.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع على المأكولات المجمدة
- عروض هايبر بندة جدة تقدم بنده برجر دجاج جامبو الكبير، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة 24 برجر لحم بقر بالبصل الكبير، وزن 1200 جرام، بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده عرانيس ذرة الكبير، عدد 4 حبات، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع فقط من بنده لحم دجاج مفروم الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده فيليه الدجاج الشهي الكبير، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة قطع الدجاج والجبنة الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية بازلاء خضراء الكبير، وزن 900 جرام، بسعر 9.50 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي خضار مشكل مونتانا، وزن 400 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده لب الجوافة داري/ مونتانا، وزن 1 كيلو جرام، عدد 2 حبة، بسعر 10.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم نقانق دجاج/ بالجبنة داري، وزن 340 جرام، عدد 3 حبة، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده روبيان أسماك للطبخ، وزن 400 جرام، بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر بطاطس مقلية/ رفيعة داري، وزن 2 كيلو جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه بطاطس كيرلي/ ويديجز داري، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.
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