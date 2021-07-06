تراند الفن: وزارة التموين تعلن الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة استعدت بموسم عيد الأضحى المبارك بـ39 شادرًا لبيع الخراف الحية، مُوزعين على مُستوى الجمهورية و10 آلاف رأس بقيمة 65 جنيها الكيلو القائم، وبالنسبة للخراف المُبردة والمذبوحة في السودان، حيث تم تحديد أسعارها بـ95 جنيها الكيلو في الخروف الكامل المذبوح والمبرد.

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