تراند الفن: رفع الحظر عن الحجاب بالأماكن العامة بأوزبكستان.. والسماح بدراسة التعليم الديني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - وافق شوكت ميرضيائيف، الرئيس الأوزبكستاني، على قانون حرية المعتقدات والمنظمات الدينية، الذي ينص على توفير الظروف لضمان حرية الضمير لكل الناس.

يتضمن القانون الجديد رفع الحظر على الزي الديني – الذي يشمل الحجاب- بالأماكن العامة، حيث أنه لا يوجد تعريف قانوني لمفهوم اللباس الديني بالتشريعات الحالية.

وجاء في القانون تنظيم المتطلبات حول ملابس الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة، عن طريق القرارات الداخلية، كما تم تبسيط إجراءات تسجيل وإنهاء نشاط المنظمات الدينية.

وقلل القانون الجديد أعداد المواطنين بإنشاء منظمات دينية محلية، ويشمل ذلك المساجد ودور العبادة لكل الطوائف والديانات الأخرى، بمعدل النصف، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

أصبح الآن بعد تطبيق القانون الجديد، الحصول على توقيع 50 مواطنًا كحد أقصى، لإنشاء منظمات دينية، ويشترط أن يكونوا تخطوا سن الـ18 عاما، كما تم تخفيض الوثائق اللازمة للتسجيل.

وباتت الدولة تعترف بالوضع المهني للتعليم الديني، بعد أن سمح القانون بدراسة التعليم الديني في مؤسسات أوزبكستان، وذلك بعد الحصول على شهادة التعليم الثانوي العام أو المتخصص أو المهني.

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