تراند الفن: تعليمات مهمة من «الصحة» للعزل المنزلي حال الإصابة بـ«كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - قدمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، نصائح وتعليمات يجب اتباعها عند الحاجة إلى العزل المنزلي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر، أن تعليمات العزل المنزلي عند إصابتك بفيروس كورونا تتمثل في التالي:

– خصص دورة مياه واحدة لك

– اغسل ملابسك بدرجة 90 – 60° ثم جففها جيدًا

– لا تشارك أدواتك الخاصة مع آخرين

-استخدام سلة مهملات ذات غطاء محكم

-تعقيم الغرفة وتنظيفها بشكل يومي

-استخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد

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