نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم قبيل موسم الحج وتخفيضات حتى 60% على السلع الغذائية الأساسية لفترة محدودة في المقال التالي
عروض العثيم قبيل موسم الحج، تقدم اسواق عبدالله العثيم السعودية العرض الأسبوعي في المملكة العربية السعودية للعملاء عددًا كبيرًا من الخصومات والتخفيضات والخدمات المميزة من خلال سوق عبد الله العثيم التجاري، حيث يعتبر من أكثر أسواق المملكة وأكثرها أسواق شهيرة في المملكة العربية السعودية، يوافق الناس على الإعجاب بها والشراء منها، يوفر سوق عبد الله العثيم دائمًا جميع المنتجات التي يحتاجها العملاء، والجدير بالذكر أن سوق عبد الله العثيم يقدم دائمًا أقل الأسعار وأفضل المنتجات .
عروض العثيم الاسبوعية
لطالما اشتهرت أسواق عبدالله العثيم بمجموعتها من المنتجات المختلفة وخاصة قسم المواد الغذائية، حيث توفر جميع المنتجات التي يحتاجها جميع أنواع الناس في المملكة العربية السعودية ، وتشمل المنتجات المقدمة في هذا القسم منتجات الألبان والأجبان المختلفة، وكذلك كمجموعة متنوعة من الخضار والفواكه، والكثير من المنتجات الأخرى.
عروض العثيم اليوم الاثنين
عروض العثيم السعودية اليوم، يقدم متجر أسواق عبدالله العثيم تجربة تسوق رائعة مما يجعله أحد المتاجر الغذائية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم متجر عبدالله العثيم خصومات أسبوعية تبدأ من كل يوم أربعاء، بخصومات تصل إلى 60٪. تقدم شركة العثيم السعودية هذا الأسبوع خصومات على مختلف المنتجات والتي اتخذت شعار مقاضيك الشهرية الذي يتزامن مع عيد الأضحى المقبل، العرض ساري حتى 6 يوليو 2021 أو حتى تنفذ الكمية، ونقدم لكم من خلال الأسطر القادمة بعض من هذه العروض والتخفيضات.
تخفيضات العثيم على المواد الغذائية
- العثيم العروض الترويجية ارز باب الذهب البنجابي عنبر بسمتي، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 66.95 ريال سعودي بدلاً من 87.75 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم ارز المها بنجابي، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 74.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين ارز المها جرين فارمز هندي كلاسيك، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 68.95 ريال سعودي بدلاً من 88.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم ارز المها جرين فارمز كرنل بسمتي أبيض، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 85.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم لانشون هوت اند كرسبي دجاج/ بقر سادة، وزن 850 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم ارز عزائم بسمتي كلاسيك، وزن 5 كيلو جرام، بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 50.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب ورق عنب تريفا، وزن 960 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زيت نور دوار الشمس، عدد 2× 1.5 لتر+ عبوة 750 مل، بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده زيت نور دوار الشمس، حجم 2.7 لتر، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم زيت صني/ حياة للقلي/ شروق دوار الشمس، زجاجة حجم 1.5 لتر، بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه سمن فارم، وزن 1600 جرام، بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 77.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم زيتون جرين فارمز اخضر/ اسود، وزن 350 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم زيت زيتون السوسن، وزن 500 مل، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18.25 ريال سعودي.
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