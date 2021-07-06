نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض رنين اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021 مهرجان الـ 50 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الـ 50 جنية من رنين نقدمة لكم اليوم ضمن احدث عروض رنين اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021 التي تتوفر في جميع فروع رنين داخل مصر ولمدة يوم واحد فقط أو حتى نفاذ كمية الأدوات المتوفرة في العروض. تضم عروض رنين الجديدة الكثير من مستلزمات وادوات المنزل الهامة التي يمكنك الحصول عليها بتخفيضات ضخمة وبسعر 50 جنيه فقط.

احدث عروض رنين

احدث عروض رنين بها شواية فحم بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك وتوفرها رنين بسعر 50 جنيه. لكي تستطيع الحصول عليها بأقل سعر واستخدامها في شوي اللحوم والكفتة وبها 6 قطع سيخ شوي.

توفر رنين اليوم مج رحلات حراري بغطاء كليبس اشكال والوان متعددة بسعر 50 جنية. وتضم عروض رنين مصر اليوم علي طقم طبق زجاج 7 قطعة شكل سمكة كبير بسعر 50 جنيه. يمكنك شراء ايضا طقم مج خزف 4 قطع رسومات مميزة بسعر 50 جنيه.

عروض رنين اليوم للادوات المنزلية

يحتاج عدد كبير من السيدات إلي هراسة تساعدهم في هرس الثوم ومن أفضل الأدوات التي يمكنك الحصول عليها. هي هراسة ثوم استانلس بيد بلاستيك بسعر 50 جنية من رنين. ويمكنك شراء طقم لوبة شوربة مكون من 4 قطع بألوان متنوعة بسعر 50 جنيه.

تضم احدث عروض رنين عطقم علبة ثلاجه 3 قطع بلاستيك لتخزين الطعام و الخضروات في الثلاجة والحفاظ عليها وتوفرها رنين بسعر 50 جنيه. وتشمل عروض رنين للادوات المنزلية علي نشابة سيليكون لفرد العجين بسعر 50 جنية.

عروض رنين اون لاين اليوم

بجانب مهرجان عروض رنين الـ 50 جنية توفر رنين بعض مستلزمات المنزل كاملة بأسعار مميزة للغاية. مثل طقم عشاء اركوبيركس 46 قطعة متكامل بسعر 1149 جنية. وطقم جرانيت ديزاين كوري 10 قطع مع جريل 30 ألوان متعددة بسعر 2199 جنية. وطقم صوانى تقديم استانلس ديكالة 2 قطع بسعر 625 جنيه.

توفر شركة رنين ضمن نشرة عروض رنين اليوم الاربعاء طقم تيلفون جراندي كوك 10 قطع حلة مقاسات مختلفة مع 2 قطع توزيع بسعر 399 جنية. وهناك المئات من الأدوات المنزلية المختلفة الأخرى المتوفرة في فروع رنين ويمكنك الاطلاع عليها ومعرفة الاسعار والعروض المتوفرة عليها.