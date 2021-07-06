تراند الفن: شاهد – مي عمر بتنافس رانيا يوسف بهذا الفستان المكشوف : حتة جاتوه

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت أخبار المشاهير 34 زيارة
ظهرت الفنانة الشابة، مى عمر، فى جلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فستانا أبيض، مزركش بنقط سوداء، فى إطلالة مميزة.
جدير بالذكر أن الفنانة مى عمر إلى العمل من جديد بعد عام من توقفها بسبب الحمل وولادة مولودتها الثانية “سيلين” أبريل الماضى.
وشاركت مى عمر فى بطولة مسلسل النجم أحمد السقا الصعيدى نسل الاغراب والذى تم عرضه في رمضان الماضي، وكتبه أيمن سلامة ويخرجه محمد سامى فى تعاونه الأول مع السقا بعد توقف فيلمهما سوياً “3 شهور” الذى كان يسجل التعاون الأول بينهما.
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