تراند الفن: تأجيل محاكمة المتهمين بالتخابر مع داعش لجلسة 3 أغسطس لندب خبير المساعدات الفنية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - قررت اليوم الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 3 أغسطس المقبل لندب خبير المساعدات الفنية من الأمن الوطني لفض أحراز القضية

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق “أبو خالد الشامي”، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي “دودج”، مصري الجنسية، ومهدي صالح “أبو إيليا”، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، “أجنبي الجنسية”، وخضر دوجييف، “أجنبي الجنسية”، وآلاء إبراهيم هارون، “مصرية الجنسية”، ومحمد عبدالله باغي، “مصري الجنسية”، ومحمد أبو بكر السيد، “مصري الجنسية”.

ووجهت لهم النيابة العامة، اتهامات بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018، بداخل وخارج مصر، قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان “محمد الرحال، ويحيي الجسري” عضوا جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

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