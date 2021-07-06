فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 05:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل:رصدت كاميرا مراقبة لحظة اختراق انفجار وقع في مصنع كيماويات بتايلاند لشقة قريبة يقطنها زوجان أثناء مشاهدتهما للتلفاز. وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الزوجين كانا يشاهدان فيلما وهما على أريكة في الثالثة بعد منتصف الليل أمس أثناء وقوع الانفجار. وأضافت الصحيفة أن الانفجار تسبب في تدمير أجزاء من المنزل وتطاير الزجاج مما تسبب في قطع وكدمات لهما ونقلهما للمستشفى. ولفتت إلى أن الانفجار أودى بحياة إطفائي متطوع صغير وإصابة أكثر من ٦٠ شخصا، فضلا عن إجلاء أكثر من ١٨٠٠ شخص من مسافة ٣ أميال من محيط الانفجار جراء انبعاث أعمدة الدخان السامة الناجمة عن ذلك.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختراق انفجار لشقة خلال مشاهدة زوجين للتلفاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.