تراند الفن: مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - لقي شخص مصرعه، داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري نافذ بالبطن، خلال مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين، نتج عنها مقتل “خ. م” 71 عامًا، فلاح، مقيم بإحدى قرى مركز ملوي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري نافذ بالبطن، وتبيّن أن المشاجرة حدثت بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وتكثّف أجهزة الأمن جهودها، لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

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