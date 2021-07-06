تراند الفن: حسام غالي يشعل مدرج جامعة المنصورة خلال مؤتمر الشباب.. ورئيس اللجنة: نموذج وقدوة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - شهد المؤتمر الشبابي الذي نظمته، جامعة المنصورة، بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، هتافات كبيرة وتصفيقا حادا للنائب حسام غالي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وضجت القاعة الرئيسية بمبني رئيس جامعة المنصورة، بالتصفيق الحاد فور دخول أعضاء الوفد، وهتف الطلاب المشاركون في المؤتمر، على طريقة مشجعي الكورة “بنحبك يا غالي .. بنحبك يا غالي” وهو الأمر الذي قابله النائب حسام غالي وأعضاء اللجنة بترحيب كبير.

ولم يكن التفاف الشباب حول النائب حسام غالي مقتصرا على طلاب جامعة المنصورة ، ولكن شهدت زيارة اللجنة منذ أمس تفاعلا كبيرا من المواطنين مع نجم المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق.

ورد النائب حسام غالي على الشباب المشاركين في المؤتمر قائلا: لقد أثلجتم صدري أن العلاقة بين المشهور والجمهور تمر بمراحل من السلبيات والايجابيات، ولكن ما شاهدته منكم من علاقة تقدير جعلني أشعر كأنني مازالت في الملعب”.

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على ترحيب الشباب بالنائب حسام غالي قائلا: “هو نموذج يجب ان يحتذي به.. لا يحبه الأهلاوية فقط ولكن جميع الأندية تحبه فهو نموذج كنائب أدائه البرلماني قوي”.

وتابع: “يجب أن يكون الكابتن حسام غالي قدوة للشباب فهو رياضي اهتم بالعلم وتنمية مهاراته وأصبح نموذجًا محترمًا للرياضي الذي له هدف لخدمة دولته”.

وضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة والنائب حسام غالي، أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبد العاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

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