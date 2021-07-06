تراند الفن: قرد طليق يفاجئ مواطنًا في منزله بالخبر ويتسبب بإتلاف سيارة متوقفة أمامه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو ظهر فيه، قرد يُفاجئ مواطنًا في منزله الكائن بحي الصواري في الخبر. ورصد الفيديو، قرد طليق يكسر الإنارات في ساحات المنزل الذي هاجمه، فيما تسبب في إتلاف السيارة المتوقفة أمام المنزل، بحسب موثق المقطع. وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات السوشيال ميديا، حيث انتشر على نطاق كبير بين المغردين.

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