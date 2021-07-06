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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: احتفل أهالي محافظة البيضاء في اليمن بطرد عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها في موقع “تويتر” لحظة إطلاق النساء للزغاريد وإطلاق الرجال للرصاص احتفالًا بطرد ميليشيا الحوثي منها.
وتواصل قوات العمالقة الجنوبية والمقاومة الشعبية اليمنية معارك تحرير مناطق جديدة وسط انهيارات متواصلة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زغاريد وإطلاق نار في محافظة البيضاء اليمنية احتفالًا بطرد الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.