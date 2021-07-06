تراند الفن: 10 معلومات عن الروائي الأمريكي ويليام فوكنر في ذكرى وفاته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الأمريكي ويليام فوكنر، الذي رحل عن عالمنا في 6 يوليو 1962، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا كبيرًا، وفيما يلي 10 معلومات عنه.

1- واحد من أشهر الكتاب في الأدب الأمريكي ولد في الميسيسبي.

2- كان لأسرته وخصوصًا والدته وجدته أثر كبير على نمو مخيلته الفنية، حيث كانت كلٌّ من أمه وجدته قارئتين نهمتين، وكذلك كانتا أيضًا رسّامتين ومصوّرتين، الأمر الذي علّمه اللغة البصرية.

3- نُشرت أعماله منذ عام 1919، وكانت أولى أعماله رواية “راتب الجنود” التي تجسد ضياع الشباب في العصر الحديث وغربته.

4- رواية “الصخب والعنف” من أشهر أعماله التي صدرت في عام 1929، حيث حصل من خلالها على جائزة نوبل عام 1949، وتُرجمت بكل لغات العالم، بينها الترجمة إلى العربية جبرا إبراهيم.

5- وصفت رواية “الصخب والعنف” بأنها “رواية الروائيين”، وقد اكتسبت هذه الشهرة لأسلوبها الروائي الرائد وبناؤها المحكم وتميزها عن الأنماط الروائية السائدة، وكانت من أهم الكلاسيكيات الروائية في العالم.

6- وفي عام 1998، صنّفت شركة موديرن لايبرري رواية “الصخب والعنف” في المرتبة السادسة ضمن أفضل مئة رواية باللغة الإنجليزية في القرن العشرين، شملت القائمة أيضًا رواية “بينما أرقد محتضرة”، ورواية “وضَوء في آب”.

7- حاز اثنان من أعماله، حكاية خرافية “1954” وروايته الأخيرة الريفرز “1962”، على جائزة بوليتزر عن فئة الأعمال الخيالية.

8- كتب فوكنر روايات وقصصًا قصيرة، ونصوصًا سينمائية، والشعر، ومقالات ومسرحية.

9- يُعرف بالدرجة الأولى لرواياته وقصصه القصيرة التي كان مسرحها مقاطعة يوكنا باتاوفا الخيالية، المستنِدة إلى مقاطعة لافاييت بولاية ميسيسيبي، حيث أمضى معظم حياته.

10- رحل عن عالمنا في 6 يوليو 1962، متأثرًا بأزمة قلبية.

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