تراند الفن: بدء أعمال الصيانة باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة.

واستغل مسؤولو الزمالك فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يومًا للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي، استعدادًا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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