تراند الفن: التصريح بدفن غريق شاطئ أبوتلات غرب الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 06:09 مساءً - أمرت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية، بالتصريح بدفن جثة شاب في العقد الثاني من العمر، تم العثور على جثته غارقة في إحدى شواطئ العجمي غرب المحافظة، بعد رحلة بحث استمرت ساعات مُتواصلة.

وقررت النيابة التصريح بالدفن، واستعجال تقرير الطب الشرعي، وسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة أسباب الغرق، وإذا ما كان هناك شُبهة جنائية من عدمه.

وغرق شاب في العقد الثاني من العمر بمياه البحر بشاطئ أبو تلات في حي العجمي غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فيما بدأت قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بمجموعة من غطاسين الخير البحث عن جثمانه.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بشاطئ أبو تلات، التابع لحي العجمى.

على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري من رجال الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارة الإسعاف إلى الشاطئ، فيما بدأت عملية البحث عن جثة الشاب

بإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الشخص الغريق، يدعى علي محمد حلمي، 18 عامًا، وأنه نزل البحر وأثناء الاستحمام جذبته الأمواج ولم يستطع مُقاومتها، وجرفته بعيدًا، وجاري البحث عن الجثمان.

وأعلن الكابتن إيهاب المالحي، رئيس فريق غواصين الخير بالإسكندرية، الدفع بعدد من غواصين الخير، لمرافقة فريق الإنقاذ النهري في البحث عن جثة الشاب وانتشاله من داخل قاع البحر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.