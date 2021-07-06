تراند الفن: الحماية المدنية تسيطر على حريق بسويقة المرج الجديدة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق في 6 باكيات بسويقة المرج الجديدة، بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، بقيادة العقيد أحمد الشهاوي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة سويقة المرج الجديدة، التابعة لحي المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على الحريق دون إصابات في الأرواح، بوجود العميد هاني مصور مأمور قسم المرج حضور مأمور القسم والنقيب محمد طلعت شرطة المرافق بالحي.

وكانت قوات الحماية المدنية، قد سيطرت على حريق اندلع بمخزن لـ “التكييفات” بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، وتم الدفع بـ10سيارات إطفاء وعدد 2 خزان كبير، وجارٍ تهوية المكان.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بمنطقة مؤسسة الزكاة، وعلى الفور دفعت القوات بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني.

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