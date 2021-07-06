فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الثلاثاء، للمستفيدين طريقة استعراض التأمين الطبي عند السفر وذلك عبر خدمة الجواز الصحي. وذكر التطبيق في إنفوجرافيك نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك يكون من خلال التوجه إلى الخدمات ثم الضغط على الجواز الصحي. وأضاف تطبيق “توكلنا”: أنه يتم بعد ذلك “استعراض التأمين الطبي”، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التأكد من تحديث التطبيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “توكلنا” يوضح طريقة استعراض التأمين الطبي عند السفر عبر الجواز الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.