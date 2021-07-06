تراند الفن: الصور الأولى للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - التقط أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الصور الأولى لهم معًا، قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ74 للمهرجان بساعات.

يرأس لجنة التحكيم سبايك لي، وتضم في عضويتها 5 نساء و3 رجال من 7 جنسيات مختلفة، قادمين من 5 قارات، وهم المخرجة الفرنسية ذات الأصول سنغالية ماتي ديوب، والمغنية وكاتبة الأغاني الكندية الفرنسية ميلين فارمر، والممثلة والمنتجة والمخرجة الأمريكية ماجي جيلنهال، والمخرجة والمنتجة والكاتبة النمساوية جيسيكا هسنر، والممثلة والمخرجة والكاتبة الفرنسية ميلاني لوران، والمخرج والمنتج والكاتب البرازيلي كليبر مندونسا فيلهو، والممثل الفرنسي طاهر رحيم، والممثل الكوري جنوبي سونج كانج هو.

فيما يترأس لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما” المخرجة والسيناريست أندريا أرنولد، من المملكة المتحدة، وتضم في عضويتها المخرجة والمنتجة والسيناريست مونيا ميدور من الجزائر، والممثلة الفرنسية إلسا زيلبرشتاين.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها المخرج والسيناريست والمنتج الأرجنتيني دانيال بورمان، والمخرج والمنتج والممثل الأمريكي مايكل كوفينو.

ومن المقرر أن تحل النجمة العالمية جودي فوستر، ضيفة شرف خاصة في حفل افتتاح الدورة الـ74 للمهرجان، وستنال السعفة الفخرية لهذه الدورة التي تقام في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل.

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