تراند الفن: ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملة بالفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - ضبطت إدارة تموين سنورس بالاشتراك مع الطب البيطري بالفيوم، لحومًا ودواجن فاسدةً ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في ذلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 121.5 كيلو جرامًا، من اللحوم “الدواجن والكبدة والبانية”، فاسدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببندر سنورس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ذلك.

وجاءت المضبوطات كالآتي: “50 كجم كبدة غير صالحه للاستهلاك الادمي بمحل كشري بندر سنورس، و65 كجم كبدة ولحوم مفرومة وبانية دجاج غير صالح للاستهلاك الادمي، بمعمل مأكولات بندر سنورس، وضبط 6.5 كجم كبدهطة منتهية الصلاحية بسوبر ماركت بندر سنورس، و4 ضبط 3 كجم لحوم ذبيح خارج المجزر الحكومي”.

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