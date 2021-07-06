تراند الفن: غموض موقف أحمد توفيق مع الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - أصبحت صفقة عودة أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز، إلى الزمالك من جديد في مهب الريح، بعد أن شهدت الصفقة تراجعا في الساعات الماضية من جانب مسؤولي الزمالك حتى الآن.

وعلم “القاهرة 24”، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، لم يحسم الصفقة بشكل نهائي وطلب الانتظار مؤقتا لحين وضوح الرؤية من جانب اللاعب في المباريات المتبقية لفريق بيراميدز في الدوري قبل حسم الأمر.

وأكد المصدر أن كارتيرون، موافق من حيث المبدأ علي الصفقة، ولكنه طلب الانتظار، خاصة أن هناك أسماء أخرى يرغب في سنها إلي الفريق في الفترة المقبلة إلى جانب أن توفيق لم يظهر بالمستوى المنتظر.

وكان توفيق قد انتقل من الزمالك إلى بيراميدز منذ موسمين مقابل 15 مليون جنيه ضمن صفقة رحيل أكثر من لاعب مثل على جبر وأحمد الشناوي.

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