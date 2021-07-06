فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت مصادر قناة الإخبارية أنه بعد أسبوعين من الآن سيتم جدولة الجرعة الثانية للفئة العمرية من 30 لـ40 عاماً. وأشار مراسل الإخبارية إلى أن هذه الأخبار مازالت غير مؤكدة لكن المصادر تشير إلى أنه خلال الأسبوعين القادمة سيتم جدولة الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن موعد جدولة الجرعة الثانية للفئة العمرية من 30 لـ 40 عاماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.