تراند الفن: مستشارة أسرية: لابد من دمج التوعية بمخاطر مواقع التواصل في التعليم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:09 مساءً - حذرت المستشارة الأسرية والتربوية د. الهنوف الحقيل من خطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والأبناء.

وقالت الحقيل، في لقاء مع قناة “الإخبارية”: إنه لا بد من استحداث مواد في التعليم توعي الأطفال وتحذرهم من مخاطر مواقع التواصل.

وتابعت “لدينا مشكلة في التعليم حالياً، وهي عدم دمج آليات ومخاطر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في مناهج التعليم، ولذلك لا بد من دمج هذه القضية في العملية التعليمية”.

كما شددت على أهمية أن يكون للجان الأحياء دور في التوعية والتوضيح ورفع سقف الوعي لدى الوالدين في التعامل مع هذه الوسائل ومدى خطرها على الأبناء.

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