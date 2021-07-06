نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة الأسبوعية الموافق 7 يوليو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض أسواق المزرعة والتي تعد من اهم وافضل العروض في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها جميع المواطنين في جميع المدن مكه و الرياض وجميع المناطق الشرقية و الغربية و الجنوبية حيث تقدم خصومات علي جميع المنتجات و السلع الغذائية من فواكه و خضروات وجميع أنواع المشروبات و المعلبات الغذائية كما تحتوي عروض أسواق المزرعة علي جميع أدوات التنظيف التي يحتاجها كل منزل حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع وحتي 14 ابريل 2021 .
عروض أسواق المزرعة
تحتوي عروض أسواق المزرعة علي جميع أنواع السلع الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه الطازجة كالتفاح و البرتقال و البطيخ و المانجوا و التين و الليمون الأخضر و العنب و الكمثري كما تحتوي علي الخضروات كالبسلة و الخيار و الجزر وجميع أنواع الحلويات و المكسرات و البقوليات كالفاصوليا و العدس وجميع أنواع البهارات و اللحوم وجميع المنظفات و مستحضرات التجميل الخاصة بالرجاله و النساء.
مجله عروض أسواق المزرعة
تضم أسواق المزرعه الزيتون الأسود و الأخضر بسعر 9.95 ريال سعودي و الجبن الرومي بسعر 40.95 ريال سعودي و جميع الفواكه حيث تقدم الخوخ السكري بسعر 9.95 ريال سعودي و الفراولة الطاجه بسعر 16.95 ريال سعودي و عصير البرتقال بسعر 3.95 ريال سعودي و الكمثري و المانجو بسعر 6.95 ريال سعودي و التفاح بسعر 5.95 ريال سعودي و الفول السوداني بسعر 14.95 ريال سعودي و الملفوف بسعر 1.45 ريال سعودي و العنب الابيض بسعر 3.95 ريال سعودي
تشمل أسواق المزرعة الفلفل الأخضر و جميع أنواع اللحوم حيث تقدم لعملائها في جميع المدن اللحم البقري بسعر 23.95 ريال سعودي و لحم كتف بقري بسعر 52.95 ريال سعودي و برجر بسعر 39.95 ريال سعودي و وجميع أنواع المشروبات الغازيه و الأدوات المنزلية وجميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و الأطفال بخصومات تصل الي نصف الثمن في جميع الاسواق و المتاجر فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء العرض.
كانت هذه عروض أسواق المزرعة و التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال و الذي يحتوي علي مجله العروض و التي يتواجد بها جميع المنتجات و الادوات التي يحتاج إليها جميع الأشخاص بتخفيضات كبيره للغايه كي يستفيد الجميع من جميع المناطق في المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل نفاذ هذه المنتجات من المتاجر.
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