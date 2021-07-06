تراند الفن: إحالة معلم خبير وباحث قانوني بإدارة جهينة التعليمية للمحاكمة التأديبية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 78 لسنة 63 قضائية عليا إحالة معلم خبير وباحث قانوني بإدارة جهينة التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تزوير الأول تأشيرات وكيل الوزارة بسبب إهمال الثاني.
أكد تقرير الاتهام أن عبد العزيز السيد عمران، معلم خبير بإدارة جهينة التعليمية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال زوّر التأشيرتين الثابتتين على مذكرة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية جهة عمله والمنسوبتين إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ومدير إدارة جهينة التعليمية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمد محمود عبد اللطيف، باحث قانوني بالشئون القانونية بإدارة جهينة التعليمية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحال سلّم مذكرة الشئون القانونية إلى المحال الأول لعرضها على وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بعرض الأوراق على وكيل الوزارة بمعرفة الإدارة القانونية بالمديرية، الأمر الذي ترتب عليه ارتكاب الأول واقعة التزوير المنسوبة إليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إحالة معلم خبير وباحث قانوني بإدارة جهينة التعليمية للمحاكمة التأديبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.