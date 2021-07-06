تراند الفن: ناصر الخليفي بعد انضمام حكيمي: “أحد أفضل المدافعين في العالم”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - تحدث ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، عن انضمام الدولي المغربي، أشرف حكيمي، إلى نادي العاصمة الفرنسية قادمًا من بطل إيطاليا، فريق إنتر ميلانو.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: “أعلم أن أشرف سيحظى بمسيرة رائعة معنا وأتمنى له الكثير من النجاح تحت ألواننا”.

وتابع: “أشرف يبلغ من العمر 22 عامًا فقط ولكنه، لقد أثبت نفسه بالفعل كواحد من أفضل المدافعين في عالم كرة القدم، وهذا هو المعيار لدينا في النادي”.

وأضاف ناصر الخليفي: “يسعدنا الترحيب بأشرف حكيمي في باريس اليوم، التوقيع مع لاعب بهذه المكانة يدل على مستوى الطموحات، نحن نواصل بناء شيء مميز للغاية”.

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