تراند الفن: تعرف على 4 أفلام ناقشت قضية التبني قبل مسلسل “ليه لأ 2”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - ناقشت عديد من الأعمال الفنية فكرة تبني الأطفال، وكان آخرها مسلسل “ليه لأ 2″، بطولة الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد حاتم، الذي حصد رد فعل إيجابيًا بين الجمهور، وتعود هذه القضية لزمن بعيد منذ فيلم “الخطايا” لعبد الحليم حافظ، وغيرها من الأعمال الفنية السينمائية.

ويقدم لكم “القاهرة 24” أبرز الأعمال التي تبنت قضية التبني:-

القشاش

فيلم مصري تم إنتاجه عام 2013، من بطولة محمد فراج، حورية فرغلي، ودلال عبد العزيز، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل مبروك.

تدور أحداثه في إطار درامي؛ حيث طفل يتوه من أهله، وتقوم إحدى موظفات الملجأ بتبنيه وتربيته حتى يصبح شابا يافعا، وإذا به يُتهم في قضية قتل، فيحاول الهروب حتى يثبت براءته، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ثم يلتقي الراقصة الشعبية (حورية فرغلي) التي تساعده في الهروب، ويتعرف خلال رحلته على العديد من الأشخاص الذين يساعدونه في إثبات براءته.

العذراء والشعر الأبيض

فيلم مصري تم إنتاجه عام 1993، بطولة الفنانة نبيلة عبيد، والفنان محمود عبد العزيز، وشريهان، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج حسين كمال.

وتدور أحداث الفيلم حول (دولت) التي تكتشف أنها عاقر، ليطلّقها زوجها، ثم تتعرف على الشاب الفقير (مدحت)، وتنشأ بينهما قصة حب ما تلبث أن تتطور إلى زواج، وتساعده دولت حتى يصبح من كبار رجال الأعمال، ويقررا تبني طفلة تُدعى (بثينة) التي تقع بالغرام من مدحت في سن المراهقة.

آخر الرجال المحترمين

فيلم مصري تم إنتاجه عام 1984، من بطولة نور الشريف، وأحمد راتب، وبوسي، وعلي الشريف، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

وناقش الفيلم قضية تبني الأطفال، حيث إن الفيلم يحكي عن مدرس صعيدي “أستاذ فرجاني” الذي يصطحب تلاميذه في رحلة من الصعيد إلى حديقة الحيوان بالقاهرة، ولكن يفقد طفلة أثناء الرحلة فيحاول البحث عنها، وبعدها تحتفظ امرأة بالطفلة كابنة لها من بعد فقدانها لابنتها.

ابنتي العزيزة

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