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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 8 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة امرأة أمريكية إبعاد “تسماح” عن طريق للسيارت في ولاية لويزيانا الأمريكية.
وأظهر مقطع الفيديو، لحظة توقف السيارات على أحد الطرق في ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب تواجد “تماسح” صغير الحجم، إلا أن امرأة غامرت بحياتها لإبعاده عن طريقها.
وأبان المقطع أن المرأة كانت ترتدي ملابس رياضية و”شورت”، ولكنها استخدمت قدميها في محاولة لإبعاد التمساح من مكانه، والذي كان من الممكن أن يعض ساقها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رغم ارتدائها “شورت”.. شاهد: أمريكية تحاول إبعاد “تمساح” عن الطريق بقدميها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.