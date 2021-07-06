شوف عروض بنده اليوم تخفيضات وخصومات خيالية بمناسبة فصل الصيف تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، هايبر بنده تعتبر من أشهر الهايبر ماركت المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وتريد دائما أن تقدم لجميع عملائها عروض شهرية متجددة حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من الناس من كل شئ، إنهم بحاجة إلى منتجات وبضائع مميزة، لذا مهما كان ما تبحث عنه ستجده تحت سقف واحد في Panda Saudi، سنناقش أهم صفقات Panda اليوم لشهر يوليو 2021.

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هايبر بنده هي سلسلة متاجر كبيرة تبيع الكثير من منتجات التجزئة في جميع الدول العربية، منذ يوم إنشاء هذا المتجر ، حقق نجاحًا كبيرًا، مما ساعد ذلك على الانتشار في العديد من البلدان، لديها المزيد من الفروع في العالم العربي وخارج دول الخليج، في الداخل كما في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، من أهم المزايا التي تتمتع بها أنها تقدم لك سلسلة من العروض الخاصة والأسعار على جميع المنتجات التي لديها، تقدم لكم لأن العروض المتوفرة منها تعتبر من أهم العروض في أي سوق.

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عروض بنده اليوم جبن أبيض ملح خفيف الطيب، سعر الكيلو جرام 27.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.

جبنة بيضاء البقرات الثلاث، سعر الكيلو جرام 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

جبن فيتا يوناني، سعر الكيلو جرام 49.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

جبن بلدي عكاوي خير الجباد، سعر الكيلو جرام 29.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

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