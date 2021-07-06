نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم خصومات عيد الأضحى من اليوم وحتي 13 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع تقدم أفضل وأقوي التخفيضات بمناسبة أقتراب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كما أن هذه فرصة كبيرة لشراء مستلزمات المنزل وتوفير الكثير والكثير من المال. حيث أن سوبر ماركت العثيم يقدم خصومات تصل حتي 50% علي جميع منتجات أسواق العثيم. حيث أن مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها يتوافدون علي فروع العثيم ماركت في جميع أنحاء المملكة. لشراء مستلزماتهم الأساسية من لحوم طازجة ومعلبات وسلع تموينية وخضروات طازجة وفاكهه طازجة. كما أيضا يقدم فروع السوبر ماركت خصم خاص علي الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عروض العثيم اليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) الأربعاء 7 يوليو 2021 ومستمرة حتي الثلاثاء القادم 13 يوليو 2021 فتابعوا معي التخفيضات والعروض في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم السعودية علي المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية خصم 50%

كما نعلم جميعاً ، فإن المنتجات في أسواق العثيم فاخرة وممتازة ، حيث أن الحلويات والمخبوزات مصنوعة من دقيق عالي الجودة. كما نستعرض اليوم الحلويات والمخبوزات داخل سوبر ماركت العثيم بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

أيضا هنا خصم لا يجب تفويته على البسبوسة بالمكسرات الدوبلكس سعر الصندوق الاوسط 19.50 ريال سعودي. الصندوق الكبير بسعر 29.95 ريال سعودي.

كما توجد خصومات على المعجنات المشكلة سعر الكيلو 27.45 ريال سعودي.

كما يوجد 450 جراماً من الأساور البيضاء ، سعرها 9.95 ريال سعودي.

خصم علي معمول متوفر أيضا مع التمر وسعر الكيلو هو 27.95 ريال سعودي.

كيك كرنفال بسعر 45.95 ريال سعودي بدلاً من 68 ريال سعودي.

فاكهة أسواق العثيم ماركت الطازجة

كما نعلم أن أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية تطرح الفاكهة والخضروات الطازجة الفاخرة والممتازة. فاكهة العثيم ليس لها مثيل في أي من منافذ البيع الأخري المتواجدة في المملكة وهي كالتالي:

سعر حبة واحدة أناناس 6.95 ريال سعودي.

خوخ ممتاز سعر العلبة 7.95 ريال سعودي.

عنب أبيض وعنب أحمر قرمزي سعر العلبة 2.95 ريال سعودي.

سعر كيس بطاطس 3.45 ريال سعودي.

سلة تفاح أخضر وتفاح أحمر بسعر 6.95 ريال سعودي.

كما أيضا يقدم السوبر ماركت قرع عسل سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد انتهينا اليوم من عروض العثيم هذا الأسبوع وتحديدا تبدأ الخصومات من اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 وحتي الثلاثاء 13 يوليو 2021 وحتي نفاذ الكمية. وعلي مواطني المملكة والمقيمين فيها أستغلال هذه الفرصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حيث أن يجب المبادرة بشراء مستلزمات المنزل المهمة. نتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.