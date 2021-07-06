تراند الفن: أحمد سليمان يدعم الحارس أحمد الشناوي بعد إصابته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - دعم أحمد سليمان المرشح السابق على رئاسة نادي الزمالك، الحارس الدولي أحمد الشناوي بعدما أثبت الأشعة اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشفت الأشعة المبدئية التي أجراها الحارس، اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إثر خروجه مصابًا خلال مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته على تويتر”، “ألف سلامة ياشناوي اختبار من الله وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول”.

ومنح الجهاز الطبي لبيراميدز الحارس راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها، قبل الإعلان بشكل رسمي.

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