تراند الفن: خطفوا الترند .. شاهد مونيكا بيلوتشى وابنتها قمر واتقسم نصين

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت أخبار المشاهير 34 زيارة
تصدرت الممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي وابنتها ديفا كاسل البالغة من العمر 16 عامًا غلاف مجلة فوغ إيطاليا.
وظهرت بيلوتشي البالغة من العمر 56 عامًا مع ابنتها على صورة الغلاف وهما ترتديان فساتين من الساتان الأسود من ماركة «دولتشي غابانا».
وتألقت بلوتشي بتسريحة شعر بسيطة في حين اختارت كاسل تسريحة الضفيرة، وتلقى المنشور على موقع «انستغرام» أكثر من 64 ألف إعجاب.
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