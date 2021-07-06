تراند الفن: عاجل.. إصابة الشناوي بقطع في الرباط الصليبي

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 84 زيارة
أعلن نادي بيراميدز أن الآشعة المبدئية التي أجراها أحمد الشناوي حارس الفريق أوضحت وجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.
وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.
وقال بيراميدز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الجهاز الطبي منح الشناوي راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأضاف أن الجهاز الطبي ينتظر نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال 72 ساعة بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي، طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري.
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