تراند الفن: ومازالت سمية الخشاب تتحدث عن إلزواج : أتلمي ياطنط‎‎

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت أخبار المشاهير 23 زيارة

ردت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، لأول مرة على نبأ زواجها مجددا بعد انفصالها عن الفنان أحمد سعد، بعد الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن ارتباطها بالمطرب الشعبي عمر كمال.

وقالت سمية الخشاب، خلال لقاء مع برنامج StarsOnUtv عبر قناة UTV العراقية،”أنا حاليا مش مرتبطة ومش عايزة أرتبط وكل الإشاعات المرتبطة بجوازي غلط”، مضيفة أنها تعيش في مرحلة وصفتها بـ”الملكية”.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت عمر كمال في “كليب أوعدك” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور، كما شاركت الخشاب في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.