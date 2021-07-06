تراند الفن: ميار الببلاوي عن إصابتها بالقدم: “بقالي شهور كل ما أقوم يوم أنام شهر” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - تعرضت الفنانة ميار الببلاوي، للعديد من الانتقادات بعد نشرها نبأ إصابتها بقدمها عن طريق “ضلفة” الدولاب عليها، مما أدى لكسر في 4 أصابع من القدم، بالإضافة إلى خضوعها لعملية إزالة ظفر وإلزامها بالفراش.

ونشرت ميار صور الدولاب الذي سقط عليها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت قائلةً: “للي باعتنلي بيقولوا إنتي كل حاجة تهوليها إيه يعني ضرفة دولاب، طيب دي ضرفة الدولاب أداة الجريمة أمي بتحب الخشب الأرو والأوض العمولة وبتعتز جدًا بيها وبتقول دي بتعيش وملهاش دعوة الموديل اتغير ولا لا المهم ضرفة الدولاب محدش يقدر يشيلها ولا الأدراج ولا حتى ملة السرير والله الضرفه دى النجار بيجيب البواب وواحد كمان علشان يشيلوها”.

وتابعت “الببلاوي”: “أنا مبدعيش أنا تعبت من نومة السرير بقالي شهور كل ماقوم يوم أنام شهر مش قادرة اتحرك للي يعرفني يعرف إني أكتف جدا والله نفسي أقوم علشان أمي وإبني ومحدش بيخدم حد ومحدش بيستحمل حد يارب ماتحوجني يارب رضيت بقضائك بس لا أسالك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه، ويا شمتانين أنا مباذيش حد ولا بغضب ربنا لأي سبب وشماتتكم فيا ربنا عالم بيها حسبي الله ونعم الوكيل”.

وعانت ميار الببلاوي في الفترة الأخيرة من عدة أزمات، أبرزها خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم من الرحم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.