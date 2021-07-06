تراند الفن: دعاء فاروق : اكتشفت الصدمة ليلة الدخلة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشفت الإعلامية دعاء فاروق عبر برنامجها “اسأل دعاء” على قناة “النهار”، عن قصة غريبة تعرضت لها فتاة بعدما تقدم شاب لزواجها عن طريق ابن عمها.

وقالت دعاء فاروق إن الزوجة اكتشفت بعد زواجها أن زوجها مصاب بمرض الإيدز وتعرضت للعدوى منه، مضيفة: “تلقيت رسالة على هاتفي لسيدة تحكي تجربتها وتنصح الجميع بعدم الوقوع في المشكلة التي واجهتها، والقصة بدأت عندما ألحت عليها والدتها بالزواج لأنها تبلغ من العمر 29 عاما وخوفا من العنوسة ووصم المجتمع، أتى ابن عمها لها بعريس”.

ولفتت:” العريس كان مستعجلا حتى أن فترة الخطوبة انتهت بالزواج في خلال شهرين”، مبينة: “زوجي أخفى عني إصابته بفيروس B، وطالبني بإخفاء السر لأنه لم يخبر أهله، ولكني أخبرت والدتي بما حدث وتحولت ليلة الدخلة إلى نكد، ومرت الأيام ولاحظت أشياء غريبة مثل تعاطيه دواء لا أعلم عنه شيئا غير أنه لم يطلعني على أوراق تثبت إصابته بالفيروس”.

وتابعت العروس: “دخلت أعمل بحث على محركات البحث عن الفيروس وتفاجأت أن له مصلا من الضروري أن أخضع له كزوجة، وتعجبت كيف هو مصاب بفيروس ولا يهتم بحالتي، وفضلت الذهاب إلى أحد الأشخاص وعلمت منه بأن الدواء الخاص بالفيروس لا يؤخذ في وقت معين بالدقيقة والثانية، وأخبرني أحد الأطباء عندما استشرته بأنه قد يكون مصابا بالإيدز، وقتها اسودت الحياة في وجهي”.

وأضافت: “في بعض الأوقات كان الواقي يتعرض للقطع أو يصير بيننا جماع دون واق.. فقررت الذهاب إلى مستشفى حميات العباسية بالقسم المخصص لمرضى الإيدز، وهناك في قسم الإيدز إذا كان مريضا من المتوقع أنه يقوم بصرف الدواء”، مبينة: “كانت صدمتي لما اكتشفت أنني مصابة بالإيدز أيضا”.