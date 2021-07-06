تراند الفن: بعد تعطله لمدة ساعة في سوهاج.. القطار الروسي يستأنف رحلته إلى أسوان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - استأنف القطار رقم 80 روسي “القاهرة – أسوان” رحلته، متجهًا إلى محافظة أسوان، بعد توقفه لمدة ساعة بقرية العيساوية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بسبب عطل في الفرامل، وتم إصلاح العطل ولم ينتج عن الواقعة أي تأخير في حركة القطارات.

وأفاد مصدر بمحطة السكة الحديد بسوهاج، في تصريح صحفي، بأن القطار تعطل في قرية العيساوية قبل دخوله مدينة المنشاة؛ بسبب عطل في تيل الفرامل أدى إلى توقف عجلات بوجي القطار، وتم إصلاح العطل واستأنف القطار رحلته متأخرًا لمدة ساعة.

ونفى المصدر الأخبار التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حريق في القطار، لافتًا إلى أن تعطل تيل الفرامل أدى إلى انبعاث أدخنة أسفل إحدى عربات القطار، ما أثار حالة من الهلع والخوف لدى الركاب الذين بادروا بالنزول.

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