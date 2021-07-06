تراند الفن: البحث عن ضابط مفصول ومخرج سينمائي في قضية ابتزاز رجل أعمال والنصب عليه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:09 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط متهمين هاربين، (ضابط مفصول، ومخرج شهير)، بعد قرار جهات التحقيق بضبطهما على خلفية التحقيقات في واقعة ابتزاز والتشهير برجل أعمال ومستثمر مصري في إفريقيا.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث الطالبية من ضبط المُتهم الرئيسي، والذي يعمل مديرًا للدعاية في إحدى الشركات، في أثناء تسلمه مبلغ 500 ألف دولار كدُفعة أولى من رجل الأعمال “الضحية”.

وأقر المتهم المضبوط باشتراكه مع مخرج سينمائي شهير وضابط شرطة مفصول، بإنشاء عِدة صفحات إلكترونية للتشهير برجل الأعمال وأولاده، ونشر وثائق مُزورة منسوبة لجهات سيادية مفادها أنه هارب خارج البلاد، ويتعامل مع جهات مُعادية، ومُطالبة البنوك له بمليارات من الجنيهات على خلاف الحقيقة، حيث إن رجل الأعمال الخبير الاقتصادي، مقيم خارج البلاد، وقيامهم بناءً على تحريض من سيدة أعمال مغربية مُتزوجة من رجل الأعمال المجني عليه، بإرسال تلك المعلومات والتسريبات المُزورة لعملائه وأصدقائه بالخارج، مما أضر بوضعه الأدبي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استمروا في مُساومته لدفع مبلغ مالي مليون دولار حتى توصلت أجهزة الأمن إلى المتهمين، وصدر قرار بالقبض عليهم.

وفي إطار التحقيقات التي تُجريها جهات التحقيق، اعترف المتهم تفصيليًا بالجريمة ودور كل شركائه في الجريمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في المحاضر والقضايا المُقدمة من مؤسسة “دارك شيلد” لمُواجهة جرائم التهديد والخداع والابتزاز الإلكتروني، والتي أنشأها اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني، لمواجهة تلك النوعية من الجرائم، وبدأت ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد صفحة “شاومينج يحارب الفساد” والأدمن بتهم الابتزاز والتشهير برجل الأعمال المجني عليه، والنصب عليه، وكان آخرها القضية التي حملت رقم 11229 لسنة 2021 الطالبية.

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