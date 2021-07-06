نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعيه الموافق 7 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعيه من اهم وافضل العروض التي ينتظرها الجميع في كل أسبوع في المملكة العربية السعودية حيث تقدم جميع ما يحتاجه المواطنين من مستلزمات و أدوات حيث تتيح لجميع الأشخاص جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات طازجه وجميع نواع المشروبات والمعلبات الغذائية واللحوم والأسماك كما تضم أيضا جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بخصومات كبيره للغايه حيث يتصل الي 50% كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة حيث ستمر هذا العرض حتي 14 يوليو 2021 .

عروض العثيم الاسبوعيه

تحتوي عروض العثيم علي العديد من المستلزمات الغذائية كالرز البسمتي وجميع أنواع اللحم حيث تقدم اللحم الحاشي بدون عظم و لحم عجل بقري و لحم حاشي بالعظم وجميع انواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي بسعر 28.95 ريال سعودي و جميع أنواع الزيوت كزيت الزره وزيت عباد الشمس كما تحتوي علي جميع أنواع المنظفات التي يحتاجها كل بيت بخصومات تصل إلى نصف السعر في جيمع اسواق ومتاجر عبدلله العثيم.

مجله عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم الاسبوعيه علي مناديل الوجه بسعر 19.95 ريال سعودي و ورق المطبخ بسعر 10.95 ريال سعودي و ورق المطبخ التي تحتاج اليها جميع النساء في المطبخ بسعر 13.95 ريال سعودي و جميع مستلزمات الاطفال و الفوط الطبية المعقمة بسعر 18.95 ريال سعودي كما تشمل جميع أنواع الحلويات و الشوكلاته حيث تقدم الشوكلاته الجالاكسي بسعر 8.95 ريال سعودي و شوكلاته جواهر بسعر 54.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع البسكويت حيث تقدم لعملائها بسكويت شاي بسعر 14.95 ريال سعودي و بسكويت اوريو بسعر 11.50 ريال سعودي و بسكويت معمول بالتمر و جميع المعجنات الشرقية و المنظفات الهامة والتي يجب تواجدها في كل بيت في المملكة العربية السعودية.

كانت هذه عروض العثيم الاسبوعيه والتي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والتي تضم افضل و أجود أنواع المنتجات بخصومات تصل الي50% لجميع عملائها في جميع المتاجر و الأسواق كي يسفيدوا من تلك المنتجات كالملابس و الأدوات الكهربائية و المنزلية و جميع أنواع اللحوم و الأسماك و المخبوزات بجميع أنواعها حيث يستمر هذا لعرض لمده أسبوع فقط وحتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يوليو 2021 .