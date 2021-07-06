شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، في المملكة العربية السعودية تتوافر شركات اكسترا التي توفر للشعب السعودي جميع احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار، هذه الشركات دائماً ما تكون الاختيار الأول للجميع، حيث تعرض للعملاء خدمات رائعة وتقدم خصومات هائلة بشكل يومي، تضم في أسواقها الكثير من الماركات المعروفة التي يفضل الجميع الشراء من منتجاتها، كما أنها تعرض على أجهزتها أقل الأسعار وتعرض أيضاً عروض مجمعة للكثير من الأجهزة التي عند الشراء من ا يتوافر الكثير من المال.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا هذه الشركات تعرض في فروعها الكثير من الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وجميع الأدوات المتعلقة بها، وتعرض أيضاً جميع الأجهزة الخاصة بالمطبخ وجميع الأجهزة الذكية، وتوفر الكثير من الفروع التي يمكن الشراء منها، كما أنها تعرض لعملائها موقع إلكتروني توفر به جميع عروضها وخدماتها وتقدم خدمة التوصيل.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على فيليبس قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو 6 لتر 529 ريال سعودي.

فيليبس قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن 0.8 كيلو 4.1 لتر 339 ريال سعودي.

فيليبس قلاية بدون زيت 1.4 كيلو اسود 999 ريال سعودي.

فيليبس قلاية بدون زيت 0.8 كيلو 5 لتر 699 ريال سعودي.

فيليبس مقلاة اغاني ديجيتال 60 هرتز 1.4 كيلو 799 ريال سعودي.

تيفال قلاية هوائية 4.2 لتر 1500 واط 8 برامج 449 ريال سعودي.

خصومات اكسترا

تيفال ايزي فاير 1.6 كيلو 5.6 لتر 1700 واط 799 ريال سعودي.

تيفال مقلاة كهربائية بدون زيت 1500 واط 279 ريال سعودي.

كلاس برو مقلاة بدون زيت 2 لتر 259 ريال سعودي.

نينجا مقلاة بدون زيت 3.8 لا 1550 واط 299 ريال سعودي.

تيفال مقلاة بدون زيت 4.2 لتر 1500 واط 339 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا