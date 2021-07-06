نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية أقوي العروض التي سوف تستطيع من خلالها توفير الكثير من الأموال. حيث توفر عروض العثيم اليوم الكثير من المنتجات التي يبحث عنها كافة عملاء العثيم طوال الأسبوع الماضي. وقامت بتوفيرها هذا الاسبوع باقوى الخصومات والتخفيضات. ويمكن لجميع محبي أسواق عبدالله العثيم الشراء بسهولة بشكل إلكتروني من خلال بطاقة اكتساب التي توفرها أسواق العثيم لجميع عملائها، وجميع هذة العروض تبداً من اليوم 7 يوليو وتنتهي في يوم 13 يوليو 2021.

عروض العثيم الاسبوعية

اقوي العروض الاسبوعية من العثيم السعودية بها الكثير من التخفيضات المذهلة التي سوف تنال على اعجاب جميع عملاء العثيم, ومنها عروض الأرز البسمتي من السفير حيث يتوفر بسعر 38.95 ريال للكيس الذي يكون حوالي 10 كيلو بدلاً من سعرة الاساسي 73 ريال. ويمكنك شراء شوكولاتة جالكسي جواهر 650 جرام بسعر 38.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال للحبة الواحدة. كما توفر عروض العثيم الاسبوعية تخفيضات علي صابون اومو الأزرق 5 كجم بسعر 23.95 ريال بدلا من 38.50 ريال.

عروض العثيم لهذا الاسبوع

اخر عروض العثيم الاسبوعية تضم العديد من أفضل أنواع اللحوم الطازجة مثل لحم العجل البلدي وهي من أكثر اللحوم طلبا. ويمكنك شراء الكيلو بسعر 41.95 ريال. ولحم الحاشي متوفر بالعظم وبدون العظم ويمكنك شراء ما يناسبك اذا اردت بالعظم فسوف يكون الكيلو بسعر 27.95 ريال. اذا اردت الحصول على لحم حاشي بدون عظم سيكون الكيلو بسعر 35.95 ريال.

عروض العثيم 7 يوليو 2021

إذا كنت من محبي الجبن الطازجة فسوف تجد مجموعة مميزة للغاية من الجبن توفرها عروض اسواق العثيم مثل جبن جرين لاند بالقشطة بسعر 14.75 ريال للكيلو. وجبن دوبل كريم المتوفرة بسعر 11.95 ريال للكيلو. وايضا جبن هالي الدنماركي المميزة بسعر 8.95 ريال. وجبن اسكندراني اسطنبولي بسعر 11.95 ريال. والعديد من أشهي وأفضل أنواع الجبن التي توفرها العثيم طازجة.

كلما قمت بالشراء بشكل إلكتروني من خلال بطاقة اكتساب سوف تحصل على رصيد إضافي مع كل عملية شراء. لذلك وفرت العثيم امكانية الشراء لتسهيل عملية الشراء على المواطنين والاستمتاع بجميع الخصومات والتخفيضات من المنزل. هناك عدد كبير للغاية من المنتجات الاخري والسلع المتوفرة في مجلة عروض العثيم الاسبوعية. ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الصور والاستفادة من كافة هذه العروض حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.