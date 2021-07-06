شوف عروض التوفير لولو ماركت الطازجة مهرجان تحطيم الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض التوفير لولو ماركت الطازجة ، تمتعوا بالتسوق من أسواق لولو ماركت بالمملكة مع صفقات العطلة الصيفية، ومهرجان تحطيم الأسعار على السلع الطازجة والأساسية، مع وجود عروض خاصة بمناسبة افتتاح فرع لولو ماركت الجديد في منطقة الحمدانية، الأرز من الأطباق الرئيسية في وجبة الغداء بشكل يومي، أي كانت طريقة التحضير، لذا دائما ما يقدم لولو ماركت عروض مميزة وموفرة على الأرز ومنها 10 كيلو من الأرز الهندي ماركة التلفون 10 كيلو ب 39،95 ريال، 10 كيلو من السكر ب 22،95 ريال انتاج الأسرة، وإليكم أفضل عروض لولو ماركت الأسبوعية.

عروض التوفير لولو ماركت الطازجة مهرجان تحطيم الأسعار

في حال الشراء من لولو ماركت بقيمة 200 ريال أو أكثر سوف يحصل العميل على خصم 25 ريال، على المشتريات، سواء عن طريق الشراء أون لاين أو بالذهاب إلى الفرع، فخدمة التوصيل إلى المنازل متاحة.

صفقات الصيف من لولو ماركت

جاء الصيف وأرتفعت معه درجات الحرارة، ولمقاومة ساعات الحر الطويلة على مدار اليوم يجب تناول السوائل من مياه وعصائر، والأيس كريم البارد للترطيب، والشعور بالبرودة والإنتعاش، أشتري 2 لتر من أيس كريم فيديكو نكهات متنوعة ب 11،75 ريال.

البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة، الذي يمكن تناوله بعد تقطيعة، إلى شرائح أو كعصير طازج مع مكعبات الثلج المنعشة، فوائد البطيخ للإنسان لا حصر لها، مرطب طبيعي للجسم لتخلص من حرارة الطقس سعر كيلو البطيخ ب 3،50 ريال، والرمان الهندي ب 12،95 ريال، والموز ب 3،45 ريال.

عروض لولو السعودية

الأسماك من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها بشكل أسبوعي على الأقل مرة، وذلك لما تحتوي عليه من فوائد صحي، يوجد مئات الأنواع من السمك ويمكن إعداده بأكثر من طريقة، وفي كل الأحوال سوف يكون الطعم شهي، لذلك تقدم أسواق لولو ماركت تشكيلة مذهلة من الأسماك من جميع أنحاء العالم ومنها: