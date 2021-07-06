نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مصرف الراجحي التمويلية بداية من الشهر الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أجدد عروض مصرف الراجحي التمويلية والتي من خلالها ستصبح المستفيد الأكبر من خلال نسبة ربح قليلة والحصول على بطاقة مجانية مدى الحياة، يمكنك التعرف على جميع العروض التمويلية المتوفرة من خلال موقعنا الذي يوافيكم أول بأول عن أجدد الخصومات والعروض المتوفرة داخل المملكة.

أجدد عروض مصرف الراجحي التمويلية

بدأت العروض التمويلية من مصرف الراجحي بداية من الشهر الحالي والمستمرة حتى نهاية الشهر والتي تعتبر بمثابة يد العون لمن يرغب في شراء عقار أو سيارة أو سداد المديونات.

عرض التمويل التأجيري

يتيح لك هذا العرض إمكانية تأجير السيارات بتحويل الراتب على المصرف أو بدو تحويل.

أولاً تأجير سيارات بتحويل الراتب

ستتمكن من تأجير السيارة التي ترغب بها بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية.

كما يمنحكم مرونة في السداد لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

النسبة المئوية متضمنة التأمين بداية من 4.76%

كما يتوفر برنامج 50/50.

من الممكن أن تصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 40%.

تطبق الشروط والأحكام.

ثانيًا تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

دفعة أولى مناسبة بداية من 5%.

كما يمكنك الحصول على السيارة بدون رسوم إدارية.

استمتع الآن بقسط شهري منخفض.

كما تصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 35%.

مرونة في السداد تصل إلى 60 شهرًا.

النسبة المئوية متضمنة التأمين بداية من 7.49%

تطبق الشروط والأحكام.

يمكنك الاستفادة من كلا العرضين حتى يوم 15 يوليو أو حتى نفاذ الكمية.

أجدد عروض مصرف الراجحي التمويلية سداد المديونية

يحتوي هذا العروض على الهديد من المزايا والتي من أهمها:

لا تحتاج إلى دفع رسوم إدارية.

كما تقدم لكم هامش ربحي تنافسي.

تقدم أيضًا إمكانية تأجيل سداد الاستحقاق الخاص بأول قسطين.

مرونة في فترة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

كما تتيح معدل نسبة سنوية لجميع الشرائح 0.96%.

تطبق الشروط والأحكام.

عروض مصرف الراجحي للتمويل الشخصي

يضم هذا العرض مزايا عديدة منها: