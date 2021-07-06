شوف تعرف على أجدد عروض صيدليات اورانج

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عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أجدد عروض صيدليات أورانج التي ينتظرها الكثير ممن يبحثون عن منتجات أصلية للعناية بالبشرة والشعر، وتوفر لكم عروض شهرية وأسبوعية من أجل الحصول على مزيد من المنتجات الطبيعية والصحية بنصف سعرها الأصلي، كن واحدًا من مئات الفائزين بعروض صيدليات اورانج الرائعة وليصلك المزيد عن العروض والتخفيضات الموجودة في المملكة يمكنكم متابعة موقعنا ليصلك كل ما هو جديد أول بأول.

أجدد عروض صيدليات اورانج الشهرية

بدأت عروض صيدليات اورانج بقوة بداية من الشهر الحالي والمستمرة حتى يوم 30/7/2021 وسوف نعرض لكم كافة المنتجات الموجودة داخل العرض.

توفر عرضًا على شرائط فحص جلوكوز الدم فري ستايل وستحصل على جهاز قياس السكر مجانًا.

كما أوضحت أن هذا العرض ساري في الفروع وفقط وليس عند الطلب أونلاين.

مع العلم أن العرض متاح حتى يوم 30/7/2021.

كما توفر أيضًا سعر خاص على أقنعة التقشير المثالية من هيمالايا بالفحم مع خدمة التوصيل المجاني.

يمكنك الحصول على المنتج أما من خلال المتجر الإلكتروني أو من خلال زيارة إحدى الفروع وستحصل عليه بنفس السعر.

كما توفر عرض خاص على أحجام أكواب حافظ الحرارة والبرودة.

يمكنك الاختيار من بين 4 ألوان مختلفة وأحجام مختلفة أيضًا 360/ 480/ 600 مل.

كما يمكنك طلب المنتج أونلاين أو شرائه من إحدى الفروع بسعر خاص.

أجدد عروض صيدليات أورانج اليوم

تسعى صيدليات أورانج لتقديم أفضل منتجات الرعاية الصحية والتي تتيح أمامك إمكانية الحصول على تلك المنتجات إما من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها أو من خلال زيارة إحدى فروعها المنتشرة في المملكة.

توفر خصم يصل إلى 50% على مزيل المكياج ومنقي البشرة BIODERMA.

كما توفر عرض خاص على بالون فلاش المثالي لخسارة الوزن بطريقة مثالية.

العرض متوفر داخل المتجر والفروع.

العرض متوفر داخل المتجر والفروع. كما توفر عرض خاص ومميز على زيت الإسمرار بيزلين اشتري 2 واحصل على 1 مجانًا.

تعرف على أجدد عروض صيدليات أورانج المملكة