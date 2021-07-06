نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الاربعاء الموافق 7 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم حيث تعد من العروض المميزة للغايه و التي ينتظرها جميع الأشخاص في كل أسبوع حيث تقدم جميع السلع الغذائية كالفواكه و الخضروات وجميع أنواع اللحوم الطازجة وجميع أنواع الفواكه كالموز والتفاح والفراولة والبطيخ وجميع أنواع الخضار الطازج والبقوليات و المكسرات المشكلة وجميع أنواع المعلبات الغذائية وجميع أنواع الأجهزة المنزلية و الأدوات الكهربائيه و الجوالات بمختلف أنواعها حيث تستمر عروض هايبر بنده لمده أسبوع وحتي الثلاثاء 14 يوليو 2021 .

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هيبر بده علي العديد من المواد الغذائية والمشروبات وجميع ما يحتاجه الأطفال و جميع المنظفات ومستحضرات التجميل الخاصة بالنساء والرجال كما تقدم جميع ما يحتاج إليه كل بيت في المملكة العربية السعودية حيث تقدمها بتخفيضات كبيره للغايه حيث تصل نسبه التخفيضات إلى 50% كي يستطيع الجميع من الاستفادة من هذا العرض و الذي يستمر لمده أسبوع حيث ينتهي الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي هذه المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة في جميع متاجر بنده وهايبر بنده.

مجله عروض هايبر بنده الاسبوعيه

تشمل عروض هايبر بنده علي جميع أنواع الحلويات و الحلاوة الطحينية بسعر 10.95 ريال سعودي و مرتديلا بقري ساده بالزيتون بسعر 39.95 ريال سعودي و البسطرمه الحلواني بسعر 94.95 ريال سعودي كما تضم عروض هايبر بنده جميع أنواع الألبان والجبن حيث تقدم لعملائها جبن فيتا و جبن عكاوي و جبن براميلي بسعر 24.95 ريال سعودي و وجبن رومي بسعر 32.95 ريال سعودي و زبده غير مملحه و جبن شيدر بسعر 44.95 ريال سعودي و و زيتون اسود و ومخلل خضار مشكل بسعر 9.95 ريال سعودي.

كانت هذه مجله عروض هايبر بنده اليوم 7 يوليو والتي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والذي يحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية التي يحتاجها كل بيت كي تسفيدوا من هذا العرض و الخصومات المقدمة من متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في مكه و الرياض و جده وجميع المدن الأخري حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي هذه المنتجات قبل انتهاء الكميه.