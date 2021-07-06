نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض متجر قصر الأواني السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض أمامكم اليوم أجدد عروض متجر قصر الأواني السعودية على جميع أجهزة وأدوات المطبخ والتي تتميز بجودة صناعة عالية وخامة متينة حتى لا تشعر بأنك دفعت أموالك وبدون مقابل من الآن ستتمكن من شراء ما تريده بأقل من نصف السعر عليك الإسراع في الذهاب إلى المتجر لأن تلك العروض سارية لفترة محدودة، لمتابعة المزيد من العروض والخصومات الموجودة في كبرى متاجر المملكة زوروا موقعنا ليصلك كل ما هو جديد أول بأول. أجدد عروض متجر قصر الأواني السعودية اليوم يوفر لكم متجر قصر الأواني عروض قوية ولفترة محدودة حيث يمكنك شراء منتجين بسعر منتج واحد مع عرض 1+1 مجانًا.

يوفر عرض على قدر ضغط 6 لتر من هوم إلك استيل متعدد الوظائف 1+ 1 مجانًا نفس الصنف واللون بسعر 439 ريال سعودي.

كما يوفر عرض خاص على قلاية هوائية و فرن كهربائي من هوم إلك استيل 15 لتر 1+1 مجانًا بسعر 699 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على قدر ضغط 10 لتر من هوم إلك استيل متعدد الوظائف بسعر 344 ريال سعودي.

عرض خاص على محضر القهوة والشاي الإلكتروني بسعر 349 ريال سعودي.

كما يوفر عرض خاص لعشاق القهوة والشاي على ترموس لارين شاي أو قهوة 1+1 مجانًا

بسعر 99 ريال سعودي متوفر بعدة ألوان للاختيار بينها. خصومات وعروض متجر قصر الأواني السعودية يوفر عرض على باقة قهوة اليوم من هوم إلك استيل.

3 قطع مكونة من صانعة قهوة/ مطحنة قهوة/ كوب كالدو حافظ للحرارة فضي بسعر 189 ريال سعودي.

3 قطع مكونة من صانعة قهوة/ مطحنة قهوة/ كوب كالدو حافظ للحرارة فضي بسعر 189 ريال سعودي. كما توفر عرض مميز على باقة اسبريسو + بلس 3 قطع من هوم إلك استيل.

مكونة من صانعة قهوة اسبرسو/ كوب حافظ للحرارة إستيل فضي/ طاحونة قهوة 240 جرام بسعر 899 ريال سعودي.

مكونة من صانعة قهوة اسبرسو/ كوب حافظ للحرارة إستيل فضي/ طاحونة قهوة 240 جرام بسعر 899 ريال سعودي. كما يوفر عرض خاص على قلاية هوم إلك رقمي 1+1 مجانًا اللون الأسود أو الأبيض حسب الاختيار.

بسعر 689 ريال سعودي.

1800 واط بسعة 1200 جرام.

بسعر 689 ريال سعودي. 1800 واط بسعة 1200 جرام. يوفر عرض خاص على مضرب يدوي هوم إلك إستيل 1+1 مجانًا بسعر 88 ريال سعودي.

كما يوفر عرض خاص على صينية شوربة بورسلان بديكور رخامي 1+1 مجانًا بسعر 179 ريال سعودي.

صينية تقديم بورسلان بديكور رخامي 1+1 مجانًا بسعر 242 ريال سعودي.

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