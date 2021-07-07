شوف أقوى عروض العثيم وتوفير أكثر على السلع والأجهزة المنزلية والالكترونية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم. لا تنتهي، فمنذ أيام طرحت أسواق العثيم عروض مقاضيك الشهرية. واعتباراً من اليوم 7 يوليو 2021 تطرح أقوي العروض وحتى يوم 13 يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية. والعروض تتضمن تخفيضات وخصومات هائلة على السلع الغذائية والأجهزة المنزلية والالكترونية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة مستويات الدخل، خاصة مع الاستعداد بقدوم عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من احتياجات خاصة تتناسب مع قدوم العيد السعيد.

أقوى عروض العثيم وتخفيضات هائلة على السلع والأجهزة المنزلية والالكترونية

طرحت أسواق عبد الله العثيم، عرضاً جديداً تحت عنوان أقوي العروض، حيث يتضمن العرض تخفيضات هائلة على كافة أنواع السلع الغذائية، والأجهزة المنزلية والالكترونية ويمكن التعرف على أحدث عروض أسواق العثيم وذلك من مشاهدة مجلة العروض كما يلي:-

والعرض الجديد المقدم من أسواق العثيم تم طرحه اعتباراً من اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021 وحتى يوم 13 يوليو الجاري أو حتى نفاذ الكمية، وبالنظر إلى العروض المطروحة سنجد أنها تسعي إلى تلبية احتياجات المواطن السعودي من مختلف أنواع السلع الغذائية وأيضاً الأجهزة المنزلية والالكترونية.

وتعد أسواق العثيم شركة مساهمة سعودية، وتمتلك نحو 183 فرع على مستوي المملكة العربية السعودية، ما بين سوبر ماركت وهايبر ماركت وركت، كما تمتلك نحو 31 فرع في جمهورية مصر العربية، وتسعي شركة العثيم دائماً وأبداً إلى تلبية احتياجات المواطنين، من كافة أنواع السلع خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك لتخفيف الاعباء الاقتصادية الملقاة على المواطنين جراء الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة والتي تتضمن تحرير سعر البنزين في إطار رؤية 2030.

وتقدم شركات العثيم منظومة من البرامج في مجال خدمة المجتمع والمسئولية المجتمعية منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني.

حملة بر الوالدين.

التبرع بباقي الهلل.

بطاقة سنابل الخير.

المحافظة على البيئة.

مكافحة التدخين.

حملة نظافة المليون متر مربع.

بطاقة سنابل الخير.

وتهدف أسواق العثيم من كل ذلك، تلبية احتياجات العملاء من كافة مستويات الداخل، وأيضاً تخفيف العبء على المواطنين وتلبية حاجاتهم من كافة أنواع السلع والأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها من السلع الأخرى.