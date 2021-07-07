نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتي 13 يوليو 2021 مع توفير أكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت اليوم الأربعاء أحدث العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية والتي تستمر حتي 13 يوليو الجاري حيث جاءت العروض بتخفيضات كبيرة وتوفير أكثر حيث تقدم أسواق العثيم عروض قوية على جميع المنتجات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحدث عروض العثيم الأسبوعية وأهم عروض التوفير.

عروض العثيم الأسبوعية مع توفير أكثر

بتوفير حتي 27% تقدم الأسواق أرز السفير مزه سيلا بسمتي كريمي 10 كجم بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال.

دجاج مجمد ساديا 10 في 800 جرام وخصم وصل إلى 30% حيث جاء سعر الكرتون 94.95 ريال سعودي بدلاً من 136 ريال.

وفر حتي 38% من صابون اومو أزرق 5 كجم بسعر 23.95 بدلاً من 38.50 ريال.

خصم بقيمة 43% على شكولاته جالكسي جواهر 650 جرام لتصبح بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 68.95 ريال.

عروض برد صيفك من العثيم

يوجد عنب أحمر وعنب أبيض حيث جاء سعر الكيلو من العنب الأحمر 9.95 ريال سعودي أما سعر الكيلو من العنب الأبيض 5.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الشمام الأصفر 1.95 ريال سعودي وسعر الكيلو من الشمام الأردني 2.95 ريال سعودي.

وسعر الكيلو من الليمون الفتنامي 4.95 ريال سعودي بينما جاء سعر العلبة الواحدة من كلاً من الخوخ والخوخ السكري والنكتارين 6.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من برتقال أبو صرة 4.45 ريال سعودي بينما سعر الكيلو من الكلمنتينا 5.95 ريال.

سعر السلة 6.95 ريال سعودي لكلاً من تفاح رويال جالا وتفاح أحمر وتفاح أخضر.

ويقدم العثيم الموز بسعر 3.45 ريال سعودي للكيلو الواحد.

كما يوجد بالأسواق كمثري روز ماري وجزر طازج وتمر ربيعة وتمر لونه وتمر لوثانة كما يوجد عجينة تمر أيضاً.

عروض حلويات أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم العديد من أنواع الحلويات لمختلف المناسبات والحفلات ومنها تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال سعودي، بتي فور شكولاته ديتوكس علبة وسط بسعر 17.50 ريال سعودي، طبق حلويات شرقية مشكلة بسعر 19.50 ريال سعودي، زود أصابع فستق 400 جرام سعر العلبة 9.95 ريال سعودي، زود فطير مشلتت بالزبدة بسعر 4.95 ريال سعودي كما يوجد كيكة يم يم وبرازق بالفستق والسمسم وزود دونات شكولاته وغيرهما من الحلويات الأخري المقدمة بالأسواق.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم أحدث العروض الأسبوعية للعثيم على بعض السلع الغذائية المقدمة بالأسواق.