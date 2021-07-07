تراند الفن: ردة فعل سوداني بعد لقاء كفيله السعودي عقب 20 سنة من فراقهما

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : حظي مقطع فيديو لمواطن سوداني على تفاعل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد ردة فعله بعد لقائه كفيله السعودي عقب 20 سنة من فراقهما. وأظهر الفيديو انهيار المواطن السوداني الذي يدعى “برهان” في أحضان كفيله السعودي؛ حيث كان الأخير يربت على كتفه في محاولة لتهدئته. وأبان المقطع، اللحظة الأولى للقاء المواطن السوداني مع كفيله السعودي؛ إذ ألقى عمامته في الأرض وقام باحتضانه وأخذ يبكي بشدة، فيما كان كفيله يرحب بهِ بالكلمات اللطيفة.

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