تراند الفن: “ألحق يا ولد”.. شاهد: قرود يسرقون حقيبة سيدة من داخل سيارة بالطائف

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة مجموعة من القرود في الطائف حقيبة سيدة من سيارة “لاند كروز” كانت متوقفة في منطقة جبلية.

وأظهر الفيديو أن العائلة كانت تجلس على مقربة من السيارة، بينما استغل أحد القرود الموقف وتسلل إلى السيارة سرق الحقيبة وفرَّ بها هاربًا؛ ظنًا منه أنها تحتوي على طعام.

وأبان المقطع الذي وثقه أحد أفراد العائلة، أحد الأشخاص وهو يقول “القرد.. ألحق يا ولد”؛ فيما كانت صاحبة الحقيبة تصرخ وتقول: “الشنطة.. الشنطة”.



